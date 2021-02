CorSport pessimista: il Napoli ha bruciato il passaporto per gli ottavi di finale. Al Maradona bisognerà organizzarsi per un miracolo

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Sei giorni ancora, per capire se ci sia vita intorno al Napoli: l’Europa (League) è un macro-universo che sembra stia sparendo, bisognerà organizzarsi per un miracolo, e prima di giocarsi tutto, in uno stadio nel quale s’allungheranno ombre sinistre, ci sarà l’esame di Bergamo, domenica, che concentra in sé le possibilità di starsene aggrappati disperatamente alla Champions. Nella sua ennesima notte sbagliata, infarcita di errori, di omissioni e anche di assenze, il Napoli brucia - dopo aver perso la finale di Supercoppa ed essere stato eliminato «brutalmente» dalla Coppa Italia - il passaporto per gli ottavi di finale con la sua undicesima sconfitta stagionale"