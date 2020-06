CorSport - Per Conte possibile emergenza difesa contro il Napoli: in tre sono in dubbio

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonio Conte ha qualche problema di formazione in vista del Napoli: "Godin è tornato a lavorare sul campo, ma resta comunque in dubbio la sua partenza per Napoli. De Vrij e Bastoni, invece, si allenano in gruppo da lunedì e puntano ad una maglia da titolare. Insomma, in vista di Napoli, i dubbi per Conte continuano ad essere in difesa. Vecino a parte, è proprio nel reparto arretrato che si sono concentrati acciacchi e intoppi da quando si sono riaperti i cancelli della Pinetina. Il guaio più serio lo ha accusato l’ex-Atletico Madrid, che potrebbe anche restare a Milano, in modo da sistemarsi definitivamente per l’eventuale finale di Coppa Italia o il recupero di campionato con la Sampdoria. Tutto ormai rientrato, invece, per De Vrij e Bastoni. Ma resta da decidere se sia il caso di impiegare entrambi dal primo minuto".