CorSport pazzo di Osimhen: il gol al Torino è un mix di atletismo ed elasticità, è arrivato tra le stelle avvitandosi su se stesso

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive così il gesto atletico di Osimhen contro il Torino: "Sul pallone più sporco, d'una partita untuosa, mentre su Napoli sembrava ci fosse uno stormo di streghe e pure una bella dose di paura, un alieno è sceso sul «Maradona», si è avvitato su se stesso ed è arrivato tra le stelle o giù di lì per trascinare una città nella follia. L’ottava meraviglia d’una stagione vibrante è un concentrato di atletismo e di elasticità, la sintesi perfetta che un centravanti modernissimo esprime all’80° minuto d’una sfida perfida e intrisa persino di terrore, poi riempita d’una prodezza che fa d’Osimhen l’eroe per una sera e un predestinato per l’eternità".