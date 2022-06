CorSport - Ounas a rischio cessione: c'è già un club ufficialmente interessato

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ounas che potrebbe finire sul mercato nella sessione estiva dei trasferimenti che inizierà da qui a poco. Ci sarebbe già una squadra interessata all'algerino.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"Le doti di Ounas, però, sono indiscutibili, e così ogni volta che parte il mercato estivo lui riappare in passerella: gli estimatori non mancano e con loro anche la speranza che la prossima sia la stagione buona. Quella dell'esplosione. Della consacrazione: «A Stroppa piace molto e se giochi a Napoli vuol dire che hai qualcosa in più degli altri», ha detto il ds del Monza, Filippo Antonelli. Una conferma, insomma. Ufficiale".