CorSport - Ostigard obiettivo difesa Napoli: la strategia di Giuntoli

Calciomercato Napoli - Napoli interessato al difensore Leo Ostigard del Genoa ma di proprietà del Brighton. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come il norvergese possa essere il colpo per completare la difesa in vista della prossima stagione.

Ostigard

Ostigard Napoli: le ultime

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Ostigard: