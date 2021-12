CorSport - Osimhen schiaffo al Napoli: è volato in Nigeria prima del controllo decisivo. Si sente pronto per giocare la Coppa d'Africa

Napoli calcio - "Osi schiaffo al Napoli". Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea l'ansia del Napoli per Victor Osimhen che potrebbe giocare la Coppa d'Africa con la Nigeria. L'attaccante è stato convocato regolarmente ma a quanto pare c'è un'altra visita medica da fare. L'ultima parola spetta al dottore Tartaro. L'attaccante - come si legge - è partito già per la Nigeria senza attendere la visita di controllo con i dottori Canonico e Tartaro (lo visiteranno venerdì a Napoli) che dovranno dare l'ok definitivo sulla partecipazione o meno del ragazzo alla Coppa d'Africa.

Victor Osimhen

Osimhen gioca Coppa d'Africa?