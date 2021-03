CorSport - Osimhen sarà tra i convocati per il Bologna: ecco come gestirà Gattuso il suo rientro

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Osimhen: "Gli esami neurologici a cui è stato sottoposto sono risultati tutti negativi e dunque si avvia a rientrare nell'elenco dei convocati. Magari non in campo, cioè non dall'inizio, ma comunque in panchina ci sarà: e a sentire le voci di dentro ha una smania di calcio e di gol che ormai non riesce più a controllare. L'idea, comunque, è che alla fine Osi farà il suo graditissimo ritorno nella lista degli uomini chiamati a sfidare e anzi a battere il Bologna".