CorSport - Osimhen doppiamente incavolato negli spogliatoi al fischio finale: il retroscena

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma su Victor Osimhen, autore del gol del provvisorio vantaggio partenopeo. La nota lieta è certamente quella di aver ritrovato un calciatore forte che sposta gli equilibri offensivi del Napoli, ma c'è anche dell'altro.

NAPOLI-CAGLIARI: LA REAZIONE DI OSIMHEN

Il quotidiano scrive sull'attaccante: "Osi incavolato due volte: dopo la decisione di Fabbri di cancellare il suo bis e poi al 90', quando negli spogliatoi in cui era stato costretto a rientrare al 76', dopo lo scontro aereo con Ceppitelli, s'è dovuto accontentare del pareggio. Buon per lui che, dopo l'esperienza del trauma cranico di Bergamo, ieri abbia rimediato giusto un taglio: turbante di garze, sostituzione e via. Arrabbiato ma quantomeno sereno con se stesso: sei, le reti realizzate nelle ultime dieci partite. Anzi, quasi sette".