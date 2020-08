CorSport - Oggi nuovi esami e domani test decisivo in campo: la speranza di vedere Insigne a Barcellona è ancora viva, le ultime

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Insigne: "Il fastidio non è sparito del tutto, inutile girarci intorno, ma gradualmente, e soprattutto in virtù dei benefici del ciclo terapico, la situazione sta migliorando: oggi Lorenzino continuerà a provare, sarà visitato e probabilmente sottoposto a un’ecografia di controllo e poi domani mattina, in occasione della rifinitura in programma al San Paolo prima della partenza per Barcellona, sosterrà il test decisivo. Magari con un pizzico di ansia, inevitabile, ma allo stato la speranza di sfidare il Barça e Messi, nel suo regno, è ancora viva".