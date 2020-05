CorSport - Oggi Gravina incontra il Cts: possibili modifiche al protocollo, alcuni punti non covnincono

Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, in giornata ci sarà un confronto tra Gravina ed il Cts: "Oggi dalle 15.30 alle 16.30 ci sarà l'atteso confronto-chiarimento con il Cts. La Figc prenderà nota delle osservazioni che i consulenti dell'esecutivo faranno, poi sarà corsa contro il tempo per apportare le modifiche abbracciando anche le indicazioni in arrivo dalla Fmsi. Le criticità sono diverse: su tutte la quarantena per i “contatti stretti” dell'eventuale nuovo positivo (art. 1 del dpcm del 21 febbraio) durante il ritiro o il periodo con partite ravvicinate, passando per le tante complicazioni nell'organizzare le trasferte del gruppo squadra, soprattutto in quelle città (Milano, Bergamo, Brescia...) dove adesso il contagio è ancora elevato. In teoria oggi però si parlerà solo del protocollo per gli allenamenti che comunque qualche spostamento, pur limitato, lo prevederà: quelli dagli hotel-ritiro ai campi di allenamento. La positività di un calciatore del Torino, comunicata ieri dal club granata, non sarà un ostacolo in più, ma è chiaro che sul tema di chi dovrà andare in quarantena si giocherà la “partita".