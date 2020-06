CorSport - Novità al Training Center, spogliatoio finalmente aperto a tutti: era stato chiuso per motivi di sicurezza

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La grande novità è la riapertura dello spogliatoio: sì, il cuore della squadra è tornato a battere dopo 85 giorni di chiusura (dal 12 marzo), e dunque in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma sabato al San Paolo, gli azzurri potranno rientrare in clima partita respirando una certa normalità. Fermo restando le norme di sicurezza, certo: ieri, infatti, giocatori e staff sono stati sottoposto al secondo tampone settimanale, il decimo complessivo. Eccezion fatta per Manolas, alle prese con un infortunio muscolare e sicuro assente con l’Inter, gli altri colleghi sono tutti in buone condizioni. Qualche leggero affaticamento di rito a parte, certo, che però dovrebbe sparire nell’arco di un paio di giorni".