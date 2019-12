CorSport - Non solo l'Arsenal, anche l'Everton è pornto a fare follie per Ancelotti

Ultime notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul futuro di Carlo Ancelotti:

Ancelotti tra Everton e Arsenal

"L'esonero di Carlo Ancelotti ha scosso la Premier League, in particolare i due club con allenatori ad interim: Arsenal ed Everton. E non a caso Ancelotti si trova nella singolare posizione di essere in pole position con i bookmaker sia per i Gunners (è dato 5/2) che per i Toffees (addirittura 11/10). Quote che forse però riflettono più i flussi di denaro e la stima in cui è tenuto il tecnico emiliano che non i reali piani di Ancelotti. L'interesse dell'Everton - nobile decaduta ma con investimenti importanti alle spalle - deriva sopratutto dal fatto che il proprietario, Farhad Moshiri è grande estimatore di Ancelotti e, secondo alcuni, sarebbe pronto a fare follie. L'impressione però è che in caso di un ritorno in Premier League, la destinazione preferita sarebbe Londra, non Liverpool. E che prendere in mano un squadra in lotta per non retrocedere abbia un appeal limitato per chi da anni allena big".