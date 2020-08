CorSport non ha dubbi: l'erede di Callejon ha le sembianze di Under, duello per la fascia sinistra

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "L’erede di Callejon, ha le sembianze di Cengiz Ünder (23 appena compiuti) mentre a sinistra, dove può sfumare la possibilità di arrivare al greco Tsimikas (24), segnalato vicino al Liverpool, è spuntato lo spagnolo Sergio Reguilon, esterno mancino che il Real Madrid ha concesso in prestito a Siviglia e protagonista in questa Europa League che sta entrando nel vivo. Però prima, ci saranno altre cose su cui soffermarsi liberamente, senza negarsi niente: Capri farà da sfondo e (nonostante tutto) non distrarrà".