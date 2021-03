CorSport - Nella frase di Insigne qualche azzurro avrebbe potuto leggerci altro, per esempio una separazione di fatto con la squadra

Ultime notizie Napoli - Alle 18.20 di ieri è arrivata una smentita del Napoli che ha cinguettato: «In seguito alle notizie diffuse da diversi media si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore, negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli, era legato solo al rocambolesco finale di partita». Ne parla il Corriere dello Sport.

“E certo: a quei quindici secondi che hanno praticamente capovolto uno stato d’animo, trascinandolo dalla pienezza dell’euforia alla depressione per un pareggio che sa (quasi) di sconfitta. A una situazione divenuta non solo di facciata, ma di sostanza, perché di fatto in quella frase c’è pure qualche giocatore che avrebbe potuto leggerci altro, per esempio una separazione di fatto tra il personaggio più rappresentativo della squadra e i suoi amici con cui condividere e sopportare anche i dolori”