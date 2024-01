CorSport - Nehuen Perez al Napoli: affare in dirittura d’arrivo! Rilancio importante di ADL

Calciomercato Napoli - Forcing finale del Napoli per chiudere un altro affare dopo quello di Dendoncker. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, De Laurentiis ha fatto un rilancio importante per il difensore Nehuen Perez dell'Udinese. L'affare sembrerebbe davvero ad un passo dalla chiusura. Non ci sarebbe molta distanza tra domanda ed offerta.

Nehuen Perez al Napoli

Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe aumentato l'offerta a 17 milioni di euro per Nehuen Perez. L'Udinese ne chiederebbe almeno 20 per cedere il calciatore argentino il quale non vede l'ora di vestire la maglia azzurra e mettersi a disposizione di Walter Mazzarri. L'affare, per il quotidiano, alla fine si concluderà a stretto giro.