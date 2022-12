CorSport - Napoli in maschera con Villarreal e Lille, ko in match in cui si sono volute sperimentare novità!

Il Napoli va verso il 4 gennaio, verso San Siro (ore 20,45), e tutto ciò che può comportare un ritorno al campo di tale entità. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“I test con Antalyaspor e Crystal Palace potevano considerarsi indicativi sino ad un certo punto. Così come i successivi, cioè quelli negativi con Villareal e Lilla, affrontati da un Napoli quasi totalmente in maschera, frenato da una condizione ancora da rifinire, da qualche assenza “mondiale”, dalla voglia di sperimentare nuovi moduli e posizioni, provando ad assicurare un minimo di partecipazione a qualche giovane promettente. Insomma, forma in divenire e carte mischiate per un paio di “amichevoli” sconfitte solo parzialmente probanti”