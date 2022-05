CorSport - Napoli e Getafe distanti per Mathias Olivera: spunta piano B per la fascia sinistra

Calciomercato Napoli - C'è ancora distanza tra Mathias Olivera del Getafe ed il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come l'affare non sia chiuso, anche se trapela ottimismo. Nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, Giuntoli ha già pronto il piano B.

Mathias Olivera

Distanza Mathias Olivera Napoli: spunta piano B

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport