CorSport - Napoli autorevole, una padronanza di se stesso esaltante! C’è una sola strada che conduce alla Champions e la percorre a petto in fuori

Ultime notizie Napoli - C’è una sola strada che conduce tra le stelle della Champions League e il Napoli la percorre a petto in fuori, come racconta il Corriere dello Sport.

"Quattro gol allo Spezia, cinque all’Udinese, con uno slancio e una autorevolezza rassicuranti e una padronanza di se stesso persino esaltante. Visto che la Champions ormai dipende esclusivamente da sè, per non starsene ad ondeggiare in un timore da scacciare via, meglio esagerare, divertirsi e starsene per una notte, un’altra ancora, sistemato in terrazza, al secondo posto e guardare gli altri"