CorSport - Nandez vuole lasciare il Cagliari, sulle sue tracce c'è il Napoli: la cifra chiesta da Giulini

Calciomercato Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista Nandez potrebbe lasciare Cagliari già a gennaio. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche il Napoli.

"Il giocatore uruguaiano, attualmente volato oltre oceano per rispondere alla convocazione con la Celeste, non ha mai nascosto la sua volontà di giocare per traguardi che la società rossoblù non gli può garantire. E il suo agente Pablo Bentancur, ha rincarato la dose la settimana scorsa, confermando che ci sono almeno tre squadre interessate al suo assistito, a cominciare dal Napoli. L'offerta giusta che la società isolana si aspettava nel mercato estivo non è, però, arrivata e ora tutto il discorso è stato rimandato alla finestra invernale anche se il presidente Tommaso Giulini sarà poco propenso a fare sconti. Acquistato per una cifra di poco inferiore ai venti milioni di euro, tanto da diventare il giocatore più costoso nella storia del Cagliari, Nandez verrà ceduto solo dietro un'offerta che possa soddisfare le aspettative del club sardo"