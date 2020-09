Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il Napoli ha spiegato chiaramente a Pantak che in tal caso lo metterà in ghiaccio, in tribuna, ma l’ipotesi di perdere una stagione pesa enormemente sulle spalle di Arek, anche perché è la stagione che si concluderà con l’Europeo. Già: ecco perché da domenica riflette seriamente sulla possibilità di trasferirsi nella Capitale".