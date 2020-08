CorSport - Milik apre alla Roma e Cengiz Under al Napoli! Giuntoli ha chiesto a Veretout di raggiungerlo in azzurro

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "La Roma, aspettando il denaro immesso dalla nuova proprietà, non vorrebbe rivoluzionarsi ma dovrà ristrutturarsi, all’alba della seconda stagione consecutiva lontana dalla Champions League, abbassando i costi e contenendo le spese. Da qui un’idea più volte studiata e altrettante volte congelata: vendere Ünder e forse Veretout al Napoli, importare a Trigoria il talento giovane di Arek Milik e attendere l’offerta dell’Inter per Dzeko. Lo scenario che vi abbiamo descritto non è fantascientifico. Perché il Napoli, su input di Gattuso, vuole Ünder. Perché il ds Giuntoli, dispiaciuto per come finì lo sprint di mercato lo scorso anno, ha chiesto a Veretout attraverso il procuratore Giuffredi di raggiungerlo. E perché De Laurentiis preferirebbe evitare di assecondare il desiderio iniziale di Milik, che ha già trovato un accordo con la Juventus per un contratto di cinque anni a 4,5 milioni a stagione. Siccome alla Juve non c’è più Sarri, che era il principale promoter di Milik, quell’intesa rischia di non portare a nulla. E così il giocatore, che aveva scrutato pure i campionati esteri in cerca di un ingaggio migliore, sta riconsiderando la prospettiva di spostarsi di soli 200 chilometri, guidando l’attacco della Roma".