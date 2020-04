CorSport - Milan, il futuro di Donnarumma è in bilico: pronti 4 nomi per sostituirlo, c'è anche Meret

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un possibile addio di Donnarumma al Milan indicando quattro sostituti: "Il primo è Juan Agustín Musso, portiere argentino dell’Udinese nel pieno della crescita. L’altro giocatore che stuzzica l’uomo mercato Geoffrey Moncada è Pierluigi Gollini dell’Atalanta. Sarebbe una trattativa più complessa perché i giocatori dell’Atalanta dopo una grande annata sono cresciuti nelle valutazioni economiche e non sarà semplice per il Milan strapparlo alla Dea. Poi ci sono le candidature di Alessio Cragno del Cagliari e Alex Meret. Il primo ha avuto un brutto infortunio a inizio anno calcistico ed è tornato solo a gennaio, ma è tra i portieri nel giro della Nazionale e sarebbe pronto al salto in una grande squadra. Il portiere del Napoli invece è il più giovane e promettente ma anche più ambito e costoso. L’alternanza con Ospina non gli ha fatto bene e nelle ultime partite prima dello stop del campionato ha accumulato quattro panchine consecutive che non sono state gradite".