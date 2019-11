CorSport - Mertens-Lozano dal 1' contro il Bologna? Prevale l'incertezza! Milik potrebbe ritrovare la panchina [GRAFICO]

Ultime Calcio Napoli - Parola al campo, occorre approntare il miglior undici anti-Bologna e farlo pure in fretta, per il Napoli, perchè c’è da ritrovare continuità in campionato. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Insigne del tutto recuperato. Dopo aver saltato il Liverpool a causa di quel gomito ancora dolente, il capitano ha svolto l’intera seduta in gruppo e dovrebbe dunque tornare in prima linea già domani pomeriggio. Milik potrebbe ritrovare la panchina, anche se resta ancora in forse la convocazione. Si potrebbe ripartire da Meret con davanti l’inesauribile Di Lorenzo, affiancato da Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe tornare Callejon e poi Allan, con una chance per lo scalpitante Elmas che potrebbe far rifiatare uno fra Zielinski e Fabian, sicché ad Insigne verrebbe riconsegnata la fascia sinistra. Mertens e Lozano ancora di punta? Forse, prevale ancora l’incertezza”