CorSport - Mertens-De Laurentiis, incontro dopo la chiusura del calciomercato per il rinnovo: i dettagli della nuova proposta del Napoli

Calciomercato Napoli - A fine mercato potrebbe esserci incontro tra Mertens e De Laurentiis per il rinnovo. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che dà ulteriori dettagli sulla trattativa.

"In sintesi: Dries e il Napoli potrebbero anche continuare insieme, perché no, però a cifre diverse. E dunque ne riparleranno. Magari a Champions acquisita. Una chiacchierata con il presidente, si: è ciò che ad oggi non è stato programmato ma che inevitabilmente dovrebbe andare in scena a mercato chiuso. E dunque tra un po'. Però con dei parametri di certo differenti rispetto a quelli che nel 2020 portarono al precedente rinnovo biennale con opzione sul terzo anno fissata in favore del club entro il 30 giugno 2022. Alle stesse cifre attuali: meglio sottolinearlo, il calcio è il mondo dell'impossibile e tutto può accadere fino all'ultimo centimetro dell'ultima curva, ma la politica societaria inaugurata con la cessione di Manolas in corso d'opera e confermata con Insigne, il capitano quasi trentunenne al quale il Napoli ha offerto un prolungamento non ritoccabile da 3,5 milioni di euro, non lascia spazio a ipotesi diverse da un'eventuale offerta annuale al ribasso".