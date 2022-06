CorSport - Mertens è ancora alla ricerca di un club: non ha scelto per due motivi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come Mertens non abbia trovato un accordo con un'altra squadra, Il belga ha avuto offerte ma per adesso nessuna è sembrata convincente. Intanto tra 72 ore gli scadrà il contratto con il Napoli.

