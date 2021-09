CorSport - Mazzarri rivoluziona il Cagliari: cinque novità di formazione a Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sul Cagliari: "Qualcosa non ha funzionato, è evidente, perché un passo indietro così preoccupante in un lasso di tempo così breve, tra la gara dell’Olimpico e la prestazione offerta mercoledì notte ha spiazzato tutti, a cominciare da Walter Mazzarri. E ora, inevitabilmente, l’allenatore del Cagliari cercherà di apportare i suoi correttivi dando vita ad un robusto turn-over. Cinque, forse sei cambi in vista della gara di Napoli, per uscire indenne dal Maradona. Il primo problema da risolvere è quello mentale perché, come sottolineato dallo stesso Mazzarri a fine gara, il Cagliari non è riuscito ad avere la stessa rabbia di Roma nell’andare a recuperare la palla quando la gestione era in mano agli avversari. In preallarme sono i vari Pavoletti, Pereiro, Zappa, Strootman, Godin e Grassi che potrebbero far parte dell’undici titolare al quale non hanno preso parte nella gara contro l’Empoli".