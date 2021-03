CorSport - Manolas titolare domani all'Olimpico: si rivede Lozano tra i convocati

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E sì il greco Manolas, nonché ex giallorosso, domani notte all’Olimpico potrebbe figurare nell’undici iniziale: per lui recupero completato, test esaurienti e rientro al fianco di Koulibaly. I due probabilmente davanti ad un Ospina che ha nuovamente scalzato Meret, con le corsie bloccate ad appannaggio di Hysaj, di ritorno sulla destra (per la squalifica toccata a Di Lorenzo) e Mario Rui, altro ex della sfida, sull’opposto. A formare un trittico di peso assieme a capitan Insigne ed il confermato Politano, reparto rafforzato dall’attesa convocazione di Lozano (anche nella Nazionale messicana, spezzone di match per lui?)".