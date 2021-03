CorSport - Manolas e Rrahmani pronti per rientrare contro il Crotone

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sugli infortunati del Napoli: "Per ora la certezza è rappresentata dalla squalifica di Koulibaly per la prossima, con Manolas logico sostituto del senegalese. Il greco, causa distorsione alla caviglia, ne ha saltate ben otto fra campionato e coppe, tornando in campo soltanto per due brevi apparizioni con Sassuolo e Roma, una decina di minuti in tutto. Andrà valutato per bene, come del resto l’altro centrale Rrahmani (tornato anzitempo), e gli stessi Lobotka e Petagna, che ha continuato a lavorare anche ieri e si candida al rientro già per la prossima".