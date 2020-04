CorSport - Lozano contraccolpo economico di maggiore impatto per il Napoli: non ha reso secondo previsioni e soprattutto attese

Notizie Calcio - Il contraccolpo economico di maggiore impatto per il Napoli avrà probabilmente il nome e le sembianze di un uomo venuto dal Messico. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Un giocatore di 24 anni passato alla storia come l’acquisto più oneroso della storia del club, ingaggiato più o meno otto mesi fa: Hirving Lozano, per il momento il più grande investimento della storia del club, 50 milioni di euro compreso bonus, commissioni e diritti al primo club, il Pachuca, non ha reso secondo previsioni e soprattutto attese. 50 milioni, 61 minuti in campionato da quando è arrivato Gattuso. Più 75 con il Perugia in Coppa Italia”