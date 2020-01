CorSport - Lazio-Napoli, le probabili scelte di formazione: Caicedo affianca Immobile. Fabian fa spazio ad Elmas? [GRAFICO]

Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Correa si è rivisto in campo ieri pomeriggio a Formello e ha lavorato a parte con Alessandro Fonte, uno dei preparatori atletici della Lazio. Niente prove con la squadra. I dubbi restano, le riflessioni proseguono. Inzaghi solo questa mattina prenderà una decisione. Tenterà di portare l’argentino almeno in panchina per poterlo utilizzare in caso di necessità durante il secondo tempo, ma soltanto se un ulteriore test eliminerà qualsiasi perplessità, altrimenti non verrà convocato. La Lazio non intende rischiare un infortunio serio. Davanti toccherà a Caicedo far coppia dal primo minuto con Immobile. Marusic ha problemi muscolari e non dovrebbe essere convocato. Cataldi non sta ancora benissimo, ma dovrebbe andare in panchina. Stesso discorso per Jony. Lulic, reduce da una distorsione alla caviglia, stringerà i denti e occuperà la fascia sinistra. Luiz Felipe confermato in difesa.

NAPOLI - La porta è scorrevole, da sempre, e torna ad esserlo anche all’Olimpico, in una partita-verità, alla quale Alex Meret deve rinunciare per la dolenzia al polso destro che gli ha sottratto sedute di allenamento e tranquillità. Succede tutto proprio dopo l’errore con l’Inter, ed è una casualità. Meret non è neanche tra i convocati, poi toccherà alla squadra che lunedì ha sfidato l’Inter: due dubbi, uno in difesa (Di Lorenzo o Luperto centrale, con il primo in vantaggio e Hysaj a destra) e a metà campo (Allan o Fabian Ruiz in mezzo al campo, il brasiliano in pole e lo spagnolo che rischia, per l’incedere di Elmas). Turn-over impossibile: ne mancano sette (anche Younes si è aggiunto all’elenco). E sarà così, forse, anche martedì con il Perugia. Lunedì sera, di nuovo in ritiro, essendo la gara di Coppa Italia in programma alle 15.

