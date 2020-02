CorSport - La SSC Napoli non farà ricorso per l'ammenda a Milik! L'arbitro Giua resterà fermo per due week-end

Ultimissime notizie Napoli - Non accennano a placarsi le polemiche per la decisione dell'arbitro Giua di non assegnare il calcio di rigore ad Arek Milik nella gara contro il Lecce. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Alla fine, i due protagonisti del San Paolo, Milik accusato di simulazione (e per questo automaticamente multato) e l’arbitro Giua («Ho deciso io» ha detto in campo con sicumera fuori luogo) avranno degli strascichi. Il primo, come detto, sanzionato con 2mila euro, l’altro probabilmente con uno stop, quantomeno per motivi di opportunità se non proprio perché, nel caso, ci ha capito poco o nulla. Il Napoli ha scelto il basso profilo, non farà appello, anche perché non è previsto l’accoglimento in questi casi, quando il minimo edittale previsto dal CGS è applicato e in assenza di prove come confutano in toto la tesi arbitrale. L’altro, invece, per il quale Nicchi pronosticò una «serie A in due anni» (era il 2017, è stato promosso alla CAN A nel 2019, una previsione da Nostradamus), dovrebbe rimanere fermo il prossimo week end per turno di riposo e probabilmente anche quella dopo, per poi ricominciare magari come Quarto uomo o VAR. Certo, la gestione di Rizzoli (tutti gli arbitri, sia i più meritevoli che quelli che hanno commesso più errori, sono racchiusi fra 9 e 12 gare) ci ha abituato a sorprese...".