CorSport - La Lega Calcio e le società studiano una nuova ipotesi di calendario per la ripresa: giugno resta l'obiettivo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulla possibile ripresa del campionato: "Partiamo dalle certezze: se le date indicate ieri saranno rispettate, il tempo per concludere le 12 giornate di A, per recuperare le 4 gare rinviate e per assegnare la Coppa Italia sarà sufficiente. Questo, dunque, escluderà un cambio di format del torneo e l'introduzione di quei play off “sdoganati” dalla Uefa. Nyon ha chiesto alle federazioni e alle leghe una comunicazione a riguardo entro il 25 maggio, quando è necessario fornire anche una data di ripresa e il calendario. Già, ma quale sarà il primo incontro che si giocherà in Italia dopo lo stop? L'orientamento nelle scorse settimane era quello di ripartire con le semifinali di Coppa Italia in chiaro su Rai 1: il 27 maggio a Torino Juventus-Milan, il 28 a Napoli Napoli-Inter. Chiaramente il ritardo nella ripresa delle sedute collettive porterà a slittare in avanti il calendario e lo comprimerà. Tradotto: nelle prime settimane, in cui era stati “centellinati” i match di mercoledì, adesso invece ci saranno quasi sempre impegni. Al tempo stesso però è in corso una riflessione sulla scelta di iniziare con la Coppa Italia o con il campionato".