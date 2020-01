CorSport - La Coppa Italia chance per accedere all'Europa: il match col Perugia può rappresentare la svolta della stagione

Ultimissime calcio Napoli - Se qualche anno fa veniva considerata solo una coppetta, adesso per Gennaro Gattuso rappresenta, probabilmente l'ultima spiaggia: la Coppa Italia resta l'ultimo obiettivo stagionale ancora a portata di mano. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Adesso ch’è arrivato persino il momento del Tapiro, consegnato nelle mani pruriginose di chi prendere a pugni anche il vento, Perugia diviene ancora lo spartiacque della sua esistenza partenopea, densa di delusioni, colma di paradossi racchiusi nei sei gol che il suo Napoli si è fatto da solo. La Coppa Italia è uno obiettivo, è la modalità di avvicinamento all’Europa (a cui si accede però vincendola), è anche il balsamo per guarire della ferite di questo mese pieno di accidenti di percorso, caratterizzato da tre sconfitte e una sola vittoria, dall’incedere caracollante e pericoloso nel ventre di una crisi tecnica che nell’era De Laurentiis non ha precedenti. Napoli-Perugia è un bivio, e non ci sono dubbi, perché può indirizzare verso una svolta, può alimentare un sorriso, può consentire di riassaporare il gusto della vittoria: e però è anche uno di quei pomeriggi in cui c’è solo tutto da perdere. E Gattuso, che ne ha perse tre, sa che ha già dato".