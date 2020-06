CorSport - L'Inter volerà a Napoli lo stesso giorno della partita: i dettagli della trasferta lampo dei nerazzurri

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sull'Inter: "A Napoli in giornata. E’ questo il piano per la sfida di sabato sera. Dopo aver studiato tutti i piani possibili, sembra che la scelta sia caduta di non partire alla vigilia, ma di volare verso il capoluogo campano il giorno della partita. Evidentemente, la squadra nerazzurra avrà comunque la necessità di appoggiarsi ad un albergo, fino al momento del trasferimento allo stadio, ma riducendo le ore lontano dalla Pinetina verranno “contenuti” anche i contatti con l’esterno. Dopo la partita, la comitiva lascerà il San Paolo e raggiungerà l’aeroporto per rientrare a Milano in charter".