CorSport, l'editoriale di Zazzaroni: "Ho paura che Uefa e Londra facciano pagare all’Italia le parole di Draghi"

Euro 2020 - L'editoriale di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Draghi, che ha messo in notevole difficoltà Gravina, è peraltro spalleggiato dalla Merkel in quella che è stata subito definita una (giusta) campagna contro l’intransigenza di Boris Johnson. Il quale ultimamente è assai vicino al presidente dell’Uefa: ricordo che proprio Johnson fu il più accanito oppositore della Superlega e, di riflesso, il potente alleato di Ceferin e delle federazioni europee nella battaglia contro i dodici fondatori, poi ridottisi a tre aggiungo che l’Inghilterra punta a ospitare una delle prossime edizioni del torneo continentale. In oltre quarant’anni di calcio ne ho viste di tutti i colori, il mestiere mi ha insegnato a diffidare anche degli angeli: sono cambiato di carattere. Mi auguro che sabato fili tutto liscio e non si consumino vendette sulla pelle di una squadra bella, sana e antirazzista che ha il diritto di vincere o perdere serenamente la sua partita"