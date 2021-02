CorSport, l'editoriale di Barbano: "Il Napoli si è rotto di nuovo: due anni sembrano passati invano"

Napoli - Ecco un pezzo dell'editoriale di Barbano nell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Si è rotto, il Napoli. Di nuovo. E questo ritorno della crisi pesa come una coazione maledetta. Come la prova di un’insormontabile soglia, sulla quale si spezza ogni progetto. Due anni sembrano passati invano. mai come in questo momento il destino del tecnico e quello della squadra sono avvoltolati nella stessa certezza che nessuno ha più nulla da perdere. Non c’è, come evidente, la fiducia del presidente. Né quella della piazza. Da oggi si va in campo senza il peso delle responsabilità, tutte disattese"