CorSport - L'aritmetica tiene in corsa il Napoli per la Champions ma avanza lo spettro della Conference League

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "L’aritmetica finisce per trasformarsi in ossessione, altro che opinione: il quarto posto dista sempre cinque punti, e sono parecchi vista la concorrenza, e la terra di nessuno, quella che butterebbe clamorosamente fuori dal Vecchio Continente, in fin dei conti è appena dietro le spalle, basta mettere il piede in una buca per ritrovarsi scaraventato nel vuoto. Non potrebbe permettersi di uscire dal Gran Casinò della Champions League, la scintillante Las Vegas del calcio, perché ogni partita sembra una slot machine incantata che concede danaro e benessere. Oppure, e sarebbe l’ultima strada un po’ sconnessa, certo nuova e comunque priva di richiamo per chi ha pasteggiato spesso a caviale eppure con lo champagne, resterebbe la Conference League: peggio che niente"