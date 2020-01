CorSport - Koulibaly oggi provino decisivo, difficile recuperi per l'Inter! Definite le possibili scelte di Gattuso

Ultime calcio Napoli - Mertens non convocato, Koulibaly appeso a un filo, Fabian in ripresa. Il quadro clinico del Napoli alla vigilia della partita con l'Inter è questo, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Kalidou sta provando ad anticipare i tempi dopo il problema muscolare rimediato con il Parma e oggi sosterrà il classico provino decisivo, però le possibilità che domani possa presentarsi al San Paolo sono estremamente esigue. Fabian ha smaltito l'influenza ma anche ieri s'è allenato da solo: se il tecnico non lo riterrà in condizioni adeguate, toccherà a Elmas sostituirlo. Il Napoli più probabile dovrebbe schierare Meret in porta; Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui in difesa; Allan, uno tra Fabian ed Elmas e Zielinski in mediana; Callejon, Milik e Insigne nel tridente"