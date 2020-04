Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe individuato già un poker di difensori centrali nel caso in cui arrivasse una proposta da 100 milioni per Koulibaly. I nomi attenzionati dal direttore Giuntoli sono: Sarr del Nizza, Vertonghen che si svincolerà dal Totthenam al termine di questa stagione, Koch del Friburgo, Diego Carlos del Siviglia.