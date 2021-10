CorSport - Insulti Koulibaly, la Digos ha attenzionato un 25enne: la situazione

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport ci sarebbero novità per quanto riguarda il caso Koulibaly a Firenze. Sarebbe stato individuato l'uomo che avrebbe insultato il calciatore del Napoli.

"La Digos di Firenze è al lavoro per identificare i responsabili. Sotto la lente ci sarebbe la posizione di un giovane di 20-25 anni, ma serve il riscontro video. Al vaglio ci sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dello stadio. Si starebbe confrontando il materiale degli occhi elettronici puntati sugli spalti con quelli direzionati sui tornelli di uscita. Nelle prossime ore, l’informativa con l’esito di queste prime indagini verrà inviata in Procura per l’apertura di un fascicolo d’inchiesta. Sul fronte sportivo, invece, c’è da capire quale sarà la sanzione del giudice attesa per oggi".