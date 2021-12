CorSport - Insigne-Toronto, De Laurentiis non rilancerà l'offerta. La storia tra Lorenzo ed il Napoli finirà a giugno

Calciomercato Napoli - Come avrà reagito De Laurentiis all'offerta faraonica del Toronto per Lorenzo Insigne? L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come il patron del Napoli non abbia alcuna volontà di rilanciare l'offerta recapitata al capitano di 3,5 milioni.

Insigne Toronto la reazione di De Laurentiis