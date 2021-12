CorSport - Insigne ha accettato l'offerta del Toronto! Ecco quando ci sarà la firma del contratto: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli - Insigne ha detto sì al Toronto. L'attaccante del Napoli ha accettato l'offerta del club canadese come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport e nei prossimi giorni è prevista anche la firma.

"Giocatore in scadenza il 30 giugno 2022 senza accordo per prolungare il contratto con la squadra della sua vita: cose di calcio. Mentre cosa di soccer è l'offerta del Toronto: quinquennale da 15,5 milioni di euro lordi a stagione compresi i bonus. La Mls comincerà a marzo e a breve dovrà formalizzare, ma l'accordo c'è: si attende la firma. per Lorenzo è pronto un quinquennale da 7,75 milioni di euro annui compresi i bonus, più benefit (casa, auto, voli). Un'offerta ricca più del doppio di quella del Napoli, certo, ma i cambiamenti di vita e professionali sarebbero radicali. Le parti si mantengono in stretto contatto: i primi giorni dell'anno che verrà potrebbero essere quelli della firma".