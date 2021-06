CorSport - Ingaggio oneroso e rendimento in calo: Mertens non è più incedibile, la sua permanenza nel Napoli è a rischio

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il futuro di Dries Mertens a Napoli sia in bilico per motivi tecnici ed anche contrattuali.

MERTENS NON E' INCEDIBILE

Il quotidiano scrive: "Con un ingaggio super: 4,5 milioni a stagione più 500mila di bonus. Uno dei più lauti della squadra. Uno degli stipendi che alla luce del fallimento Champions e nell’ottica di un taglio dei costi, potrebbero diventare oggetto di valutazione. E dunque a rischio: proprio come l’ultimo scatto sul trono dei gol. A Spalletti, ovviamente, toccheranno tutte le valutazioni tecniche del caso, anche perché il 4-2-3-1 continuerà a essere il credo tattico del Napoli, mentre De Laurentiis, e dunque la società, dovranno valutare le eventuali offerte per Dries. Con un principio di fondo: se un anno fa era considerato incedibile, anzi una delle colonne e delle fondamenta, questa volta le cose potrebbero cambiare"