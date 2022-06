CorSport - Incontro ADL-Osimhen: 9 club interessati a Victor, c'è anche una squadra italiana

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di un Victor Osimhen che guarda con molta attenzione ad eventuali offerte che potrebbero arrivare al Napoli. La società partenopea ha fatto sapere di poter cedere la punta solo davanti a proposte da 100-110 milioni.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Prima della fine del campionato, dopo un colloquio con De Laurentiis andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno, Osi è finito in copertina-mercato: le famose voci di cui sopra si riferiscono alle informazioni richieste da United, Arsenal, Liverpool, Bayern, Chelsea, Atletico Madrid, Newcastle, Real e finanche Milan. Sia chiaro: i Gunners e il Bayern, tanto per citare due esempi, sono ormai fuori concorso dopo gli accordi con Gabriel Jesus e Mané, e al di là del poderoso Newcastle, gli altri estimatori sono rimasti nelle retrovie: la prima richiesta di centodieci milioni di euro è un boomerang che Victor lancia e riprende al volo".