CorSport - In caso di eliminazione con il Lione, la Juve potrebbe esonerare Sarri: lo scudetto è considerato minimo sindacale

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Sarri: "Lo scudetto rappresenta il minimo sindacale, il gioco latita, di musi lunghi (pure illustri) ce ne sono in abbondanza, nel complesso i numeri che hanno portato al titolo non sono di certo da Juve. Al netto di tutto questo, in un contesto storico senza precedenti, servirà in ogni qualcosa di clamoroso per fare in modo che la società bianconera possa decidere di cambiare l'allenatore. Ma quel qualcosa di clamoroso ha dei connotati che non sono più impronosticabili come poteva essere un mese fa, un'eventuale eliminazione con il Lione sarebbe proprio il fattore in grado di far saltare la panchina di Sarri. Che predica calma e serenità, parla di progetto triennale e gonfia il petto ripensando a quanto ottenuto fin qui. Ma che calmo e sereno non sembra, alla fine è arrivato pure lui sul carro di chi si lamenta del calendario, pur avendo lo scudetto in tasca e mettendo le mani avanti in ottica Champions".