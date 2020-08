CorSport - Il patto Napoli-Lille per Gabriel resta valido, ma il papà del ragazzo ha alimentato l'ansia azzurra: l'Arsenal si mantiene in scia

Ultime calciomercato Napoli. Per Gabriel si continua a guardare con nervosismo l'orologio, in attesa che qualcosa in uscita possa sbloccare l'arrivo del difensore brasiliano all'ombra del Vesuvio. Ecco quanto scritto quest'oggi dal Corriere dello Sport:

"Il Napoli non avverte pressione ma vorrebbe anche avere la possibilità di concludere, legalmente, l’acquisto di Gabriel dos Santos Magalhães (23 a dicembre) dal Lilla. Tra De Laurentiis e Lopez, i presidenti, c’è già stata la stretta di mano, il prezzo è stato definito (venticinque milioni di euro) e sembra che non ci siano «nemici» da affrontare: però l’Arsenal è rimasto nella scia del talento brasiliano, lo avrebbe pressato e il mondo contemporaneo ha avuto modo di sottolineare - allusivamente - il like che il papà di Gabriel ha sistemato sotto una foto del figlio con la maglia dei gunners. Magari sarà stato un semplice gioco, oppure no, certo è stato sufficiente ad alimentare un piccolissimo stato d'ansia".