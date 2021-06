CorSport - Il Napoli su due giganti di 189 centimetri per la mediana: piacciono tre terzini

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E ancora, sponda centrocampo: il Napoli lavora sul ventiquattrenne croato del Bordeaux, Toma Basic, e guarda anche al venticinquenne danese della Samp, Morten Thorsby. Due giganti di 189 centimetri: come a dire, l'idea sembrerebbe quella di alzare il muro. Per la fascia sinistra, invece, si continua a dialogare con il Lilla per il terzino del Mozambico, Reinildo Mandava, 27 anni e l'alloro di Francia ancora fresco. In lista anche due ex allievi di Spalletti: Emerson Palmieri (Chelsea, 27) e Danilo D'Ambrosio (32, Inter)".