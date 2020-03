CorSport - Il Napoli è stato in Spagna per visionare Jovic e Cucurella: la situazione

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive dell'interessamento del Napoli per Jovic e Cucurella: "Il Napoli a Madrid c’è stato per un po’, per capire di Luka Jovic, e da quelle parti, ma nel Getafe, s’è accorto che Marc Cucurella può rientrare tra i desideri che verranno: ha ventidue anni (quasi, li compie a luglio), sta crescendo in una squadra che ha stupito, si è sviluppata alla «Masia» e chi nasce con il marchio del Barcellona nel proprio calcio è garanzia. Poi sa fare anche tante varie cose, sulla corsia di sinistra - esterno basso, centrocampista, persino laterale offensivo - tanto da ricordare in qualche modo un Callejon dell’altra corsia".