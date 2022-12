CorSport - Il Napoli si smarrisce per una sera! A Natale sono tutti un po’ più buoni e ci sta che si perda il sacro fuoco

Più Villarreal, negli episodi e nei contenuti, più Capoue, più distrazioni umanissime del Napoli, che un po’ ha sperimentato infilando Gaetano in mezzo al campo per Ndombele e Zerbin a destra per Elmas, e si è gustato una serie di diagonali difensive di Mario Rui, utili per non ritrovarsi in sofferenza come racconta il Corriere dello Sport.

Il Napoli si smarrisce per una sera

“Un’ora con una squadra già priva dei cinque nazionali (più Rrahmani e Politano, affaticatosi nella rifinitura), poi i test per Demme, per Simeone, per chi ha giocato di meno e, quindi, avendone voglia, avrebbe dovuto arginare il Villarreal, vivace e intraprendente con Yeremy e con Kiko. Kvara ha scaldato la folla con il 2-3, ha tentato di scuotere quel Napoli totalmente rifatto come il Villarreal. Il Napoli dietro non s’è lasciato (quasi) nulla, un graffietto. A Natale sono tutti un po’ più buoni e ci sta di smarrire per una sera il sacro fuoco”

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo (74' Zedadka), Ostigard, Juan Jesus (61' Zanoli), Mario Rui (86' Marchisano); Ndombele (46' Gaetano), Lobotka (61' Demme); Elmas (46' Zerbin), Raspadori (74' Barba), Kvaratskhelia; Osimhen (61' Simeone). All. Spalletti

VILLARREAL (4-3-3): Reina (76' Iker Alvarez); Kiko Femenia (72' Cuenca), Albiol (76' Coquelin), Pau Torres (72' Romero), Mojica (72' Gerard Moreno); Capoue (76' Parejo), Morlanes (76' Trigueros), Baena (76' Mandi); Collado (72' Marcos Sanchez), Jackson (72' Danjuma), Yeremy Pino (76' Chukwueze). All. Setien

Arbitro: Dionisi di L'Aquila

Marcatori: 12' Capoue, 14' Osimhen, 67' Jackson, 70' Yeremi Pino, 79' Kvaratskhelia

