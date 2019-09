CorSport - Il Napoli ha scritto una piccola pagina di storia: la città si è persa nel delirio

Anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport spende parole al miele per l'impresa del Napoli contro il Liverpool nella magica notte di ieri sera al San Paolo. Il quotidiano parla addirittura di piccola pagina di storia da lasciare ai posteri.

Isogni esistono: e si può viverli a occhi aperti, urlando alla luna cosa sia la felicità d’una città persa nel delirio d’una notte leggiadra, che il Napoli si regala e dalla quale farebbe a meno di uscire, restando incollato a quell’ora e mezza stellare che serve per battere il Liverpool (2-0) e scrivere per i posteri una piccola pagina di storia. Il calcio, nella sua espressione gioiosa, è in quest’ora e mezza in cui tutto accade alla fi ne, in dodici minuti in cui ci si può perdere, in uno show che esalta un san Paolo trascinato nel delirio: